Šéf mexickej sekty si v chládku posedí veľmi dlho: Deťom a ženám páchal odporné veci

Sekta La Luz del Mundo (Svetlo sveta) má na celom svete päť miliónov prívržencov. Jej predstaviteľ García sa podľa kalifornskej prokuratúry vyhlasoval za Ježišovho "apoštola", pričom svoju spirituálnu nadvládu zneužíval na to, aby mohol mať pohlavný styk s dievčatami a mladými ženami. Hovoril im, že to bude viesť k ich spáse, a ak neposlúchnu, budú zatratené.

Leader of Mexican mega-church is sentenced to 17 years in prison for sexually assaulting three young girls.



Naason Joaquin Garcia pleaded guilty in a deal with Los Angeles prosecutors, angering victims who had called for their abuser to face trial