Gubernátor Luhanskej oblasti je presvedčený: S TÝMTO Ukrajina dobyje Severodoneck za pár dní

Delostrelectvo s ďalekým dosahom dodané Západom by Ukrajine poskytlo dostatočnú palebnú silu potrebnú na to, aby donútila ruské jednotky ustúpiť a dobyla mesto Severodoneck v priebehu niekoľkých dní. Vo štvrtok to vyhlásil prokyjevský gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj.

"Hneď, ako budeme mať k dispozícii delostrelectvo s ďalekým dosahom, aby sme mohli viesť súboje s ruským delostrelectvom, naše špeciálne jednotky dokážu vyčistiť mesto (Severodoneck) za dva až tri dni," uviedol Hajdaj v rozhovore pre ukrajinskú televíziu. Vo svojom príspevku v aplikácii Telegram Hajdaj vo štvrtok informoval, že "Rusi sa držia svojej primitívnej taktiky: paľba ťažkého delostrelectva a potom pokusy o prienik". Dodal, že rovnaký postup ruské velenie zvolilo aj "v už zničených" mestách Rubižne a Popasna. Poľský prezident si podal Scholza a Macrona za debaty s Putinom: Zhováral sa takto niekto s Hitlerom? Podľa Hajdaja v Severodonecku aj vo štvrtok pokračujú pouličné boje, pričom sa ruské jednotky snažia dobyť aj priemyselnú zónu, ktorá je zatiaľ v rukách Ukrajiny. Konštatoval, že "streľba v Severodonecku utíchne len vtedy, keď sa nabíjajú zbrane". Informoval tiež, že evakuácia civilistov zo Severodonecka naďalej nie je možná, rovnako ani doprava humanitárnej pomoci do mesta. Ubezpečil, že nemocnica má pre ranených nateraz všetko, čo potrebuje. K situácii v Severodonecku sa vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vo svojom videopríhovore zverejnenom v aplikácii Telegram v stredu večer, v 105. deň vojny, vyhlásil, že Severodoneck zostáva "epicentrom konfrontácie v Donbase". V Severodonecku sa zvádzajú brutálne boje, Zelenskyj: Rozhoduje sa o osude nášho Donbasu "Bránime svoje pozície a spôsobujeme nepriateľovi značné straty. Je to veľmi krutý boj, veľmi ťažký. Pravdepodobne jeden z najťažších v tejto vojne," vyhlásil Zelenskyj a dodal, že "v mnohých ohľadoch sa tam rozhoduje o osude Donbasu".