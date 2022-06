Ďalšia spoločnosť hlási svoj odchod z Ruska: Čínsky gigant Huawei začal zatvárať svoje predajne

Čínsky výrobca elektroniky Huawei začal uzatvárať svoje predajne v Rusku, informovala dnes ruská tlačová agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na zdroj blízky spoločnosti.

Firma podľa neho z 19 obchodov uzavrela už štyri av nasledujúcich mesiacoch tento krok pravdepodobne čaká ďalšie predajne.

Prvý obchod spoločnosť Huawei uzavrela v moskovskom nákupnom centre Rivera už 28. februára, nasledovali predajne v Novokuznecku, Ufe a Rostove na Done, píše RIA Novosti. Podľa jej nemenovaného zdroja bol hlavným dôvodom uzavretia nedostatok výrobkov na sklade a tiež pokles dopytu po smartfónoch.

Spoločnosť Huawei oficiálne z ruského trhu neodišla, poznamenal dnes denník Kommersant, ktorý zároveň pripomenul, že podľa jeho skorších zistení táto firma prestala reagovať na žiadosti o dodávky do Ruska.

Nádej ruských úradov na čínsku pomoc pri prekonaní západných sankcií sa ďalej rúca, poznamenal dnes server The Moscow Times, podľa ktorého čínsky technologický gigant na konci marca zastavil nové zmluvy na dodávky sieťového vybavenia a prístrojov do Ruska.

Ďalší čínski výrobcovia, od ktorých sa očakávalo, že nahradí importovanú elektroniku, sa zachovali podobne, píše ďalej web. Na rozdiel od západných firiem podľa neho svoju činnosť na ruskom trhu obmedzujú "potichu". Denník The Wall Street Journal s odkazom na svoje zdroje predtým napísal, že ide o spoločnosti Lenovo Group a Xiaomi.

Po ruskej invázii na Ukrajinu čínski technologickí giganti prudko znížili dodávky do Ruska v marci v porovnaní s februárom poklesol dovoz notebookov o 40 percent, chytrých telefónov o 66 percent a telekomunikačných zariadení o 98 percent, píše The Moscow Times.

Americký denník The Washington Post pred niekoľkými dňami napísal, že ruskí predstavitelia v posledných týždňoch vznášali na Peking požiadavky na väčšiu podporu, pričom vyzývali Čínu, aby splnila svoje vyhlásenie o partnerstve "bez hraníc", ktoré urobila krátko pred začiatkom ruskej agresie na Ukrajine. Čínske vedenie podľa neho chce svoju pomoc Rusku rozšíriť, ale zároveň sa nemieni dostať do rozporu so západnými sankciami.