Nová štúdia prináša úžasné správy v liečbe rakoviny: Jeden liek vyliečil každého pacienta!

Nedávna štúdia, v ktorej podali rovnaký liek niekoľkým pacientom s rakovinou mala prekvapivý výsledok. Chorobu sa podarilo eliminovať u každého zúčastneného.

Štúdia bola vykonaná na 18 pacientoch s rakovinou konečníka a mala 100-percentnú úspešnosť. Uviedli to v článku v New England Journal of Medicine. Veria, že sa takáto vec udiala po prvý raz v histórii liečby rakoviny.

Liečivo Dostarlimab bolo podávané každému pacientovi štúdie tri týždne počas šiestich mesiacov. Účastníci dostali aj alternatíve možnosti, ako je chemoterapia alebo náročná operácia. Tá by však mohla potenciálne viesť k dysfunkcii čriev alebo moču.

V závere testovania lieku boli pacienti ušetrení potenciálnej škodlivej liečbe. Po viacerých vyšetreniach totiž zistili, že sa v ich tele už nenachádza žiadny nádor. Okrem toho, že nebola potrebná žiadna ďalšia liečba, nevyskytli sa ani žiadne prípady návratu rakoviny. Tento fakt zistili lekári na kontrolných stretnutiach od 6 do 25 mesiacov po skončení štúdie.

Na druhej strane zatiaľ čo výsledky boli presvedčivé, doktorka Hanna K. Sanoffová tvrdila, že nie je jasné, či sú pacienti naozaj vyliečení. Doktorka však do štúdie zapojená nebola. Iní tvrdia, že prešiel krátky čas na to, aby tvrdili, že užívaním lieku Dostarlimab došlo k úplnému vyliečeniu. Štúdia sa podľa nich taktiež týka len malej skupiny ľudí a výsledky by bolo potrebné zopakovať. Napriek tomu je to pre pacientov nádejná správa.

Jedna účastníčka, Sascha Roth, povedala pre portál New York Post, že sa pred začatím štúdie plánovala presťahovať kvôli chemoterapii a ožarovaniu. Potom jej lekári oznámili dobrú správu, liečba fungovala a v jej tele sa nenachádzal už žiadny nádor. Keď sa o túto správu podelila so svojou rodinou, neverili vlastným ušiam.