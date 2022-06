Brunetka čaká už tretie dieťa, no sama je prekvapená: Tak veľké tehotenské brucho ste ešte nevideli!

Tehotenské brušká majú rôzne tvary a veľkosti, každé jedno je jedinečné. Svoje o tom vie i Hayley, ktorá svojím bruchom priťahuje všetku pozornosť.

Hayley, ako takmer každá moderná mamina, sa na internete rada chválila svojim tehotenským bruškom. Sama dobre vie, že to jej je možno o čosi viac výraznejšie, než bežné bruško tehuľky. Mamička už domá síce má dve ratolesti, no zdá sa, že veľkosť bruška ju i tak zaskočila. Momentálne je v 39. týždni tehotenstva, takže už čoskoro uzlík šťastia privíta na svet.

Ako tvrdí, na neveriacke pohľady ľudí si za tie dlhé týždne už zvykla: "Sú to dvojičky? Si si istá, že čakáš len jedno dieťa? To nie sú štvorčatá?" pýtajú sa jej sledovatelia na sociálnych sieťach. "Som v 36. týždni a moje brucho je o polovicu menšie, než to tvoje," čuduje sa iná žena v komentároch.

Hayley to raz a navždy objasnila pre všetkých: "Nie, čakám iba jedno dieťa!" Tehuľke snáď nezostáva nič iné len dúfať, že jej bábätko po narodení nebude mať 6 kíl, ako mnohí neprajníci naznačujú.

