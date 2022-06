Europoslanci majú schváliť klimatický balíček: Blíži sa výroba áut so spaľovacími motormi ku koncu?

Europoslanci dnes budú hlasovať o kľúčovej časti klimatického balíčka Fit for 55, ktorý má výrazne znížiť emisie CO2 a zahŕňa aj sprísnenie emisných limitov pre autá.

Toto sprísnenie môže znamenať aj ukončenie výroby a predaja nových áut so spaľovacími motormi už od roku 2035. Opatrenia budú po stredajšom schválení ešte predmetom únijného vyjednávania. V Európskom parlamente dnes tiež vystúpi predseda zákonodarného zboru Ukrajiny Ruslan Stefančuk a írsky premiér Micheál Martin a udelená bude európska filmová cena divákov LUX.

Europoslanci sa tiež dopoludnia vyjadria k záverom summitu EÚ z minulého týždňa, na ktorom sa únijní lídri zhodli na nových protiruských sankciách, vrátane zákazu dovozu väčšiny ruskej ropy. Popoludní budú schvaľovať správu o bezpečnosti v oblasti Východného partnerstva v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu.

Dôležitým bodom programu bude hlasovanie o niekoľkých legislatívnych návrhoch, ktorých cieľom je výrazne znížiť emisie skleníkových plynov, aby EÚ dosiahla do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Balík Fit for 55 zahŕňa okrem iného úpravu obchodovania s emisnými kvótami, návrh uhlíkové vyrovnanie na hraniciach, obmedzenie emisií vznikajúcich pri využívaní pôdy a lesníctva či prísnejšie normy pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá.

Toto opatrenie má prinútiť automobilky, aby prestali vyrábať autá so spaľovacími motormi a zamerali sa na elektromobily. Už od roku 2035 by tak mohol skončiť predaj nových áut so spaľovacími motormi. Opatrenie sa má týka len nových vozidiel, ľudia by naďalej mali mať možnosť používať staršie vozidlá so spaľovacími motormi aj si také autá na trhu s ojazdenými autami ďalej kupovať.