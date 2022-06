Ešte sa ani nestretli a už to medzi nimi vrie: Toto si myslí brazílsky prezident o Bidenovej výhre vo voľbách

Brazílsky prezident Jair Bolsonaro povedal, že má stále pochybnosti ohľadom víťazstva Joea Bidena v amerických prezidentských voľbách v roku 2020.

Obaja prezidenti sa pritom majú vo štvrtok prvýkrát stretnúť na summite Amerík v Los Angeles, pripomína agentúra Reuters.

Kontroverzný pravicový prezident Bolsonaro je otvoreným obdivovateľom Bidenovho republikánskeho predchodcu v úrade Donalda Trumpa, ktorého vládu v terajšom televíznom rozhovore chválil. Už v roku 2020 obvinil americké úrady z volebného podvodu. Bolsonaro bol tiež jedným z posledných svetových lídrov, ktorí uznali víťazstvo demokratického kandidáta Bidena.

"To Američania o tom (volebnom podvode) hovoria. Ja nebudem spochybňovať suverenitu inej krajiny. Ale Trump bol naozaj úspešný," povedal Bolsonaro, ktorý teraz v prieskumoch vedie nad ľavicovým exprezidentom Luizom Inacom Lulou da Silva, s ktorým sa má stretnúť v októbrových voľbách .

Bolsonaro často spochybňoval brazílsky systém elektronického hlasovania. "Nechceme, aby sa to stalo v Brazílii," podotkol s poukazom na údajné možné nezrovnalosti v USA. Štvrťočné stretnutie prezidentov by mohlo znamenať nový začiatok vo vzťahoch medzi USA a Brazíliou, ale to bude záležať na tom, ako si bude Biden počas rozhovorov počínať, poznamenal Bolsonaro.