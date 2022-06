Mladá žena sa stratila na dovolenke v Mexiku: Záhadná správa tesne pred zmiznutím

Austrálčanka, ktorá zmizla v Mexiku, poslala kamarátke zvláštnu textovú správu predtým, ako sa vyparila.

Tahnee Shanks (32) informovala priateľku, aby si zapamätal meno muža, ktoré jej poslala. V textovej správe priznala, že aj keď to znie divne, musí si zapamätať meno Jorge Luis Aguirre Astudillo. Ďalej spomínala, že ak sa jej niečo stane, majú ísť hneď za ním. V závere správy sa kamarátku snažila uistiť, že sa nič nedeje, vraj len chce mať istotu.

Novinky o správe prišli, keď jej brat Dan Shanks povedal, že ho znepokojoval čas, ktorý prešiel odkedy jeho sestra odišla z rezortu. Tá v tom čase opustila hotel už pre 8 hodinami a neodpovedala na jeho hovory. Podľa Dana zábery z kamier ukazujú, ako jeho sestra a pán Aguirre Astudillo opúšťajú hotel v Cancúne a idú domov. Prešli cez spoplatnenú cestu, no v tom sa vozidlo otočilo a zamierilo späť do dovolenkového mestečka. Tam bolo večer 2. mája nájdené opustené batoľa v kostole. To dieťa bolo Adelynn, dcéra Tahnee, ktorá tam bola vysadená. Dan taktiež povedal, že krátko potom sa svojej sestre už nevedel dovolať.

Dan taktiež dodal, že pár musel na návrat do Cancúnu použiť inú cestu. Tahnee aj Aguirre Astudillo sú v rámci policajného vyšetrovania považovaní za nezvestné osoby. Dan dokonca ponúkol odmenu jeden milión peso (47 722 eur) za informácie o zmiznutí svojej sestry. Priznal však, že nedostal ani jeden e-mail, telefonát, alebo textovú správu.

Brat Tahnee taktiež priznal pre portál MailOnline, že v jeho hlave víria samé desivé predstavy o tom, čo sa jeho sestre mohlo stať. Prezradil, že máva aj nočné mory, pretože ak aj je nažive určite nie je na peknom mieste. Na záver dodal, že potrebuje odpovede lebo sa zblázni.