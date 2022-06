Jednota v nabíjaní! Vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady EÚ sa dohodli, že do októbra 2024 bude konektor USB-C štandardom pre nabíjanie na území EÚ.

Znamená to, že už viac nebudú potrebné rôzne nabíjačky pre malé a stredné elektronické zariadenia, ako sú mobily, tablety, slúchadlá či fotoaparáty. Prispôsobiť sa budú musieť aj notebooky, a to do 40 mesiacov od nadobudnutia účinnosti. S rozhodnutím nesúhlasí spoločnosť Apple, ktorá vo svojich zariadeniach používa iný typ konektora, prezývaný lightning. Firma sa tak bude musieť prispôsobiť.