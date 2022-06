Muž udržiava intímny vzťah s autom: Náš sex je skvelý a máme aj obľúbenú polohu! Detaily zo spálne

Posadnutosť, ktorá sa často nevidí!

Nathaniel z amerického Arkansasu je autičkárom srdcom i dušou. Miluje zvuk silného motora, pohľad na dokonale vyleštený lak auta a rýchlu jazdu. Preto sa o svojho štvorkolesového tátoša, červeného Chevy Monte Carlo z roku 1998, poctivo stará. Všetkého však veľa škodí a tento mladík je toho snáď najväčším príkladom.

Oddaný milovník áut odhalil svoj tajný vzťah s Chaseom, ako ho nazýva, v rámci dokumentu pre TLC, ktorý skúma objektofíliu. Deviáciu, ktorá sa prejavuje tým, že si človek vybuduje silný citový a sexuálny vzťah s neživým predmetom. Nathaniel tvrdí, že to bola láska na prvý pohľad. Keď auto v roku 2005 objavil, okamžite medzi nimi preskočila iskra. Odvtedy z neho nedokáže spustiť oči ani ruky. “Neviem, prečo sa cítim tak, ako sa cítim. Ale viem, že Chasea absolútne milujem,” priznal chlapík otvorene.

“Vždy sa spolu dobre zabavíme. Nastanú i chvíle, keď k sebe máme bližšie, keď sa veci zvrhnú sexuálnym smerom. Náš sex je skvelý,” šokuje mladík. Pýtate sa, ako môže mať sexuálny styk s autom? Priznáva, že takáto činnosť často zahŕňa i masturbáciu. Nathaniel nie je náročný, napríklad si ľahne pod predné kolesá, bozkáva a rukou hladká kapotu. Túto polohu, podľa neho, má Chase najradšej. “Mne sa najviac páči, keď sa k nemu nakláňam cez blatník a rôzne sa o neho triem a pritláčam,” prezradil šibalsky.

Okrem toho, že si s autom rozumie po fyzickej stránke, vraj klape im to i v komunikácii. Tvrdí, že sa dorozumievajú telepaticky. “Ak by sa Chasovi niečo stalo, moje srdce by prestalo biť,” uzavrel mladík.