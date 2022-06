Toto muselo Rusov uraziť: Aha, čo urobili diplomati na klimatickej schôdzke počas prejavu Ruska

Diplomati, ktorí sa v nemeckom Bonne zúčastňujú na desaťdňovom klimatickom stretnutí, počas príhovoru zástupcu Ruskej federácie opustili zasadaciu miestnosť. TASR správu prevzala od denníka The Guardian, podľa ktorého ide o znak toho, že klimatické rokovania zatieňuje geopolitické napätie.

Tento incident však rokovania neprerušil. Klimatickí diplomati a odborníci vyzvali vlády jednotlivých krajín, aby geopolitické napätie a prudko rastúce ceny energii nepoužívali ako výhovorku na zaostávanie za svojimi záväzkami.

"Apelujem na vás všetkých, predovšetkým v týchto ťažkých a namáhavých časoch, aby ste nestrácali nádej, nestrácali sústredenosť, ale využili naše spojené úsilie proti zmene klímy ako ten najdôležitejší prejav jednoty medzi národmi," uviedla hlavná predstaviteľka OSN pre oblasť klímy Patricia Espinosová.

Stretnutie v Bonne je prvým klimatickým rokovaním OSN od začiatku vojny na Ukrajine a zároveň od summitu Cop26, ktoré sa konalo vlani v Glasgowe. Účastníci stretnutia sa vtedy dohodli, že sa stretnú aj tento rok s cieľom posilniť záväzky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov.

Po podpise parížskej klimatickej dohody v roku 2015 väčšina krajín zvýšila úsilie pri znižovaní emisií skleníkových plynov, ktoré sú podstatou globálneho otepľovania spôsobovaného človekom. Súhrnne však tieto kroky stále zaostávajú za potrebnými krokmi, ktoré by obmedzili otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnemu obdobiu, a to do konca tohto storočia.

Zástupcovia jednotlivých krajín sa v Bonne budú snažiť položiť základy pre tohtoročný medzinárodný klimatický summit Cop27 v Egypte.