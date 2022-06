Kaderníčka vysvetľuje, ako sa správne umývajú vlasy: Možno ste to po celý čas robili zle

Viete, ako si správne umývať vlasy? Kaderníčka odhalila dokonalý spôsob, ktorý zahŕňa nanášanie šampónu dvakrát. Vysvetlila, prečo.

Ako uvádza portál The Sun, kaderníčka Amy sa o svoje tipy podelila na sociálnej sieti TikTok. Jej video mnohé ženy prinútilo prehodnotiť svoje zaužívané metódy. „Dôkladne si navlhčite vlasy, rozotrite šampón na ruky a rovnomerne ho rozotrite po celej pokožke hlavy,“ začala vysvetľovať vo videu, ktoré si pozrelo viac ako 1,1 milióna ľudí.

Po nanesení šampónu na vlasy by ste mali použiť vankúšiky prstov a vmasírovať šampón po celej pokožke hlavy. Dodala, že by sme nikdy nemali vynechávať zátylok a okrajovú líniu vlasov. Po opláchnutí vlasov kaderníčka odporučila, aby sme postup zopakovali, ale tentoraz sa zamerali na pokožku hlavy. V tomto prípade by sme mali nechať penu jemne prechádzať pomedzi končeky vlasov.

Po opätovnom opláchnutí je čas na kondicionér. Naneste na končeky vlasov, vyhnite sa korienkom, a nechajte minútu alebo dve pôsobiť. Amy radí, že na záver by sme si mali vlasy opláchnuť studenou vodou a až potom ich osušiť uterákom.

Jej video mnohých ohúrilo a stovky žien jej zanechali komentáre, pričom mnohí povedali, že teraz zmenia svoj spôsob umývania vlasov. „Ja to tak robím! A mám vždy dokonale čisté vlasy,“ povedala jedna žena.