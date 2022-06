Kráľovnú Alžbetu II. zmysel pre humor neopúšťa: Nečakané prekvapenie! Video sa stalo hitom

Zmysel pre humor ju rozhodne neopúšťa! Britská panovníčka Alžbeta II. (96) tento rok oslávila 70. výročie od nástupu na trón. S jej platinovým jubileom súviseli počas uplynulého víkendu bujaré oslavy naprieč celým Spojeným kráľovstvom. Takmer nikto z oslavujúcich však nečakal prekvapenie, ktoré si pre nich pripravilo jej veličenstvo!

Diváci čakali na štart platinového koncertu plného speváckych hviezd, keď sa zrazu spustil skeč kráľovnej s animovaným macíkom Paddingtonom. Ten bol pozvaný na známy čaj o piatej, no macko napokon vypil celú kanvicu čaju sám. Na znak mieru ponúkol kráľovnej svoj sendvič s marmeládou. „Vždy mám pri sebe nejaký, pre prípad núdze,“ uviedol Paddington, na čo panovníčka pohotovo zareagovala.

„Ja tiež! Nosím ho tu,“ prekvapila Alžbeta II. a z kabelky vytiahla svoj vlastný. Keďže panovníčka je veľká šibalka, video podľa britského denníka The Telegraph tajila pred svojimi najbližšími. Nakrúcanie trvalo pol dňa a prebiehalo na hrade Windsor. „Jej veličenstvo je dobre známe svojím zmyslom pre humor. Nemalo by teda byť žiadnym prekvapením, že sa rozhodlo podujať na skeč,“ informoval Buckinghamský palác. Pozvať známeho medveďa na čaj bola údajne pre panovníčku príliš veľká zábava na to, aby si ju nechala ujsť.

Kto je Paddington?

Ide o ústrednú postavu komediálneho filmu Paddington z roku 2014. Ten sa inšpiroval knihami o medvedíkovi Paddingtonovi z pera britského autora Michaela Bonda.