Nemecko plánuje povoliť trvalý pobyt 70 ruským disidentom: O koho ide?

Nemecká vláda plánuje 70 ruským disidentom umožniť trvalý pobyt v Nemecku bez potreby žiadať o azyl. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a nemeckého týždenníka Der Spiegel.

Ide o novinárov a kritikov Kremľa, ktorí po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára prišli do Nemecka so schengenskými vízami s platnosťou 90 dní. Na základe opatrení vlády by mohli v Nemecku dlhodobo žiť a pracovať, napísal Der Spiegel s odvolaním sa na zdroje z prostredia vlády. Ich krátkodobé víza majú byť zmenené na dlhodobé.

Nemecká vláda v tejto súvislosti komunikuje s úradmi v Berlíne i v spolkovej krajine Sasko. Vládny kabinet by sa týmito plánmi mal zaoberať na svojom stredajšom zasadnutí.