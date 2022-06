Na Johnsona sa to sype z každej strany: Čaká ho snáď najnáročnejší večer v živote

Podporu britskému premiérov Borisovi Johnsonovi, ktorý bude v pondelok večer čeliť hlasovaniu o nedôvere v rámci svojej Konzervatívnej strany, verejne prejavilo 16 z 22 členov vlády.

Vyplýva to z analýzy britskej stanice BBC. Na Johnsonovu stranu sa postavili napríklad šéfka diplomacie Liz Trussová, minister zdravotníctva Sajid Javid či minister financií Rishi Sunak.

Johnsona okrem iných obhajuje minister pre bytovú výstavbu, komunity a samosprávu Michael Gove. Ten poukázal napríklad na to, že britský líder prijal podľa neho správne rozhodnutia v súvislosti s brexitom a koronavírusovou pandémiou. Zdôraznil tiež, že v súčasnosti je nutné zamerať sa na obranu Ukrajiny a podporu ekonomického rastu.

Johnson vo svojom prvom verejnom vyhlásení po tom, čo bolo oznámené hlasovanie o nedôvere, na Twitteri poukázal na to, že Británia dodá ukrajinským silám systémy raketového delostrelectva, ktoré majú účinne pomôcť odvracať ruské útoky.

Žiadosť o hlasovanie o nedôvere Johnsonovi podporilo najmenej 54 konzervatívcov. Johnson potrebuje získať aspoň 180 hlasov z 359 poslancov Konzervatívnej strany. Ak v hlasovaní uspeje, ďalšie takéto hlasovanie sa môže podľa súčasných pravidiel konať najskôr až o rok. Niektorí komentátori však podľa agentúry AFP tvrdia, že ak by vyhral len tesne, výrazne by to otriaslo jeho pozíciou.

Johnson sa stal predsedom Konzervatívnej strany v júli 2019, keď v súvislosti s brexitovou politikou odstúpila jeho predchodkyňa Theresa Mayová. Ona sama sedem mesiacov predtým takisto čelila hlasovaniu o nedôvere.