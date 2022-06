Je váš šéf psychopat? Odborník radí: Ak robí týchto 5 vecí, tak je to viac než jasné!

Niet pochýb o tom, že na to, aby ste sa dostali na vrchol v podnikaní, musíte byť nemilosrdní, sebavedomí a vedieť sa ovládať – vlastnosti, ktoré psychopati zvyknú mať.

Podľa švédskeho mentalistu Henrika Fexeusa stúpla štatistika bežnej populácie zodpovedajúcej profilu psychopata až o 10 % ak hovoríme o generálnych riaditeľoch a šéfoch, píše britský The Sun. „Nemať strach zo zlyhania, byť odolný voči názorom iných a vedieť byť trochu bezohľadný, keď je to potrebné, sú vlastnosti, ktoré sa presadzujú v podnikateľskom prostredí – ale to sú aj vlastnosti dokonalého psychopata,“ varuje mentalista.

Ako teda zistíte, či je váš šéf psychopat? Henrik odhaľuje znamenia, na ktoré si treba dávať pozor:



1. Mikroriadenie

Mnoho ľudí sa sťažuje na to, že ich šéfovia počas dňa „mikroriadia“ (kontrolovanie všetkého, hoci aj drobností) – a to môže byť znakom toho, že sú v skutočnosti psychopati. „Psychopati si myslia, že ovládanie iných ľudí je zábavné,“ vysvetľuje Henrik. „Budú vás mikroriadiť a manipulovať s vašimi emóciami, ale aj s vašou situáciou, možno vám dokonca povedia, kde presne si môžete sadnúť. A to všetko len preto, že môžu, a preto, že s tým pravdepodobne súhlasíte. Navyše, sú hladní po moci. Majú pocit, že si zaslúžia to najlepšie a použijú všetky prostriedky, aby sa dostali na vrchol."