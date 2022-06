Ľudia si myslia, že je sestrou svojich detí: Keď zistíte jej skutočný vek, radšej si to prečítate ešte raz

Ľudia jej neveria. Mamička sa na sociálnej sieti TikTok podelila s milým rodinným videom. Keď však prezradila, kto je vlastne na videu a koľko má rokov, mnohí len neveriacky krútili hlavami.

Ako uvádza portál New York Post, používateľka TikToku Anna Mae Grovesová svojim sledovateľom prezradila, že na videu nie sú jej súrodenci, ako si mnohí mysleli, ale synovia. Možno tomu nebudete veriť ani vy, ale Anna má 46 rokov a má 4 dospelých synov vo veku 22, 20, 19 a 18 rokov. Ľudia žasli.

Viacerí si totiž mysleli, že chlapci na videu sú jej súrodenci. „Ako to, že vyzeráš ako ich sestra?“ pýtala sa jedna žena. Chcela vedieť, ako sa Anna stará o svoju pleť a ako sa líči. „Mami, koľko máš rokov? Pretože vyzeráš ako ich sestra,“ potvrdila ďalšia žena. „Vyzeráš tak mlado!“ odznela ďalšia chvála na jej vzhľad.

V inom videu sa Anna podelila o to, ako si udržiava mladistvý vzhľad. Používa retinolový opaľovací krém, vitamín C a špeciálnu kozmetiku. Anna prezradila aj to, že si každé dva mesiace robí mikrovpichovanie Dysport, čo je druh botoxu a 80 % času sa stravuje paleo diétou. Koľko rokov ste jej tipovali vy?