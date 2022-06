Veríte na osud? Žena sa po 24 rokoch stretla so svojou prvou láskou: Stačilo jedno slovo

Príbeh ako z romantického filmu. Britka sa presťahovala do USA, aby prekonala tínedžerské trápenia. Úžasné, ako sa jej život zrazu zvrtol.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ako uvádza portál Metro, Britka Amanda Piperová (49) randila s Jonathanom (52), dva roky ešte ako tínedžerka. Vo veku 18 rokov sa rozišli. Amanda sa potom presťahovala do ďalekej Arizony, kde si začala budovať nový život. Vydala sa a mala troch synov. Keď však jej manželstvo stroskotalo, Amanda opäť začala premýšľať o svojej bývalej láske aj napriek tomu, že spolu vôbec neboli v kontakte.

Život to vyriešil sám a jedného dňa ju Jonathan z ničoho nič požiadal o priateľstvo na Facebooku. Dvojica sa začala rozprávať a našli si k sebe cestu. O rok neskôr sa dokonca stretli v Las Vegas.

Ubehlo 8 rokov a z mladej lásky sa vykľulo manželstvo, o ktorom obaja tvrdia, že to tak jednoducho malo byť. „Myslím, že na svoju prvú lásku nikdy nezabudneš. Aspoň ja nie. Niekedy sa naňho pozriem a pomyslím si: Nemôžem uveriť, že si to ty. Vždy sme mali byť spolu,“ povedala o ich vzťahu Amanda.

Jonathanovi schválili zelenú kartu na pobyt v Spojených štátoch, kde teraz pár šťastne žije. „Išiel som do hazardu, keď som jej po takom čase napísal správu. Ale našťastie sa to vyplatilo a zhodou okolností sme to stále cítili rovnako. Nikdy som na ňu nezabudol,“ potvrdil zaľúbený Jonathan. Ako sa zdá, boli si súdení.