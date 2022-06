Dvojník Elvisa Presleyho si berie dvojníčku Elvisovej ženy: Tej podobe nebudete veriť

Bola to láska na prvý pohľad! Imitátor Elvisa si zoberie za ženu svoju vysnívanú polovičku.

Ako píše portál Daily Mail, 51-ročný Steve Halliday a 33-ročná Cassandra Fisher budú čoskoro svoji. Pár sa prvýkrát stretol v roku 2018 na koncerte Steva, na ktorom si Cassandru všimol medzi ďalším 2-tisíckami ľuďmi a okamžite sa do nej zahľadel. Keďže bol nervózny, po vystúpení požiadal priateľa, aby ju v jeho mene oslovil, pričom neskôr sa dvojica vybrala na prvé rande a odvtedy sú nerozlučnou dvojkou.

O rok neskôr Steve zavolal Cassandru na pódium tesne pred svojou poslednou piesňou If I Can Dream a priamo pred všetkými divákmi ju požiadal o ruku. Rozpačitá Cassandra sa vtedy zmohla iba na prikývnutie, na ktoré Steve pred všetkými vtipne zareagoval slovami: „Myslím, že áno.“ Ich svadba bola pôvodne plánovaná na rok 2021, ale pre pandémiu ju museli odložiť na neskôr. Svoju lásku nadobro spečatia 29. júla v Haslingtone, kde budú oblečení sami za seba. Až potom zamieria v kostýmoch do Las Vegas, kde sa v roku 1967 vzali aj skutoční Elvis s Priscillou.

Dvojica si stojí za tým, že ich nespojila iba spoločná vášeň a ich láska je skutočná.uviedol Steve. „Je fantastické stretnúť niekoho, kto vás jednoducho dostane a miluje to, čo milujete rovnakým spôsobom ako vy. Nemusíme si navzájom nič vysvetľovať o tom, prečo sme takí, akí sme v súvislosti s Elvisom a Pricillou. Ihneď došlo k spojeniu,“ vysvetlila Cassandra.

Steve si Elvisa zamiloval už ako 10-ročný, pričom namiesto toho, aby šiel na umeleckú školu, zobral otcovu gitaru a neskôr začal vystupovať v malých kluboch. Až tam si uvedomil, že by sa mohol živiť imitáciou, keďže mal talent a aj určitú podobnosť s Elvisom. Cassandrina vášeň začala v jej 6-tich rokoch a keď bola staršia a začala chodiť na koncerty, ľudia ju často zastavovali s tým, že sa podobá na Priscillu, ženu Elvisa Presleyho. Ako jej imitátorka však začala pracovať až pred desiatim rokmi, pričom túto prácu robí na čiastočný úväzok. „Mám šťastie, že Cassandra našla svojho Steva a ako šťastný dôsledok, Priscilla našla svojho Elvisa,“ dodala na záver.