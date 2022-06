V Číne sa vykoľajili vagóny vlaku: Nešťastná udalosť si vyžiadala život rušňovodiča

Pri nehode osobného vlaku v Číne v sobotu zomrel rušňovodič a osem ľudí utrpelo zranenia.

Informovala o tom podľa agentúry Reuters čínska štátna televízia CCTV. Vlak smerujúci do Kantonu krátko pred vjazdom do tunela v provincii Kuej-čou narazil do sutín, ktoré sa na trať dostali pri zosuve pôdy.

Pri nehode sa vykoľajili dva vagóny. Zranilo sa sedem cestujúcich a jeden člen vlakového personálu. Všetkých zvyšných 136 cestujúcich je v poriadku, napísala agentúra Reuters.

Čína prevádzkuje zhruba 150-tisíc kilometrov železníc. Železničná sieť v krajine je druhá najväčšia na svete za Spojenými štátmi.