Bolesť hrdla nikdy nepodceňujte: Kráska na to takmer doplatila životom! Začal sa boj o život

Mladá žena sa sťažovala na bolesti hrdla a problémy s prehĺtaním. Myslela si, že ide o zápal mandlí, no zistila, že má zriedkavú rakovinu krvi.

24-ročná Georgina Masson si po skúsenostiach s angínou myslela, že má len zápal. Nepomohla jej však ani hŕba antibiotík a ťažkosti s prehĺtaním prerástli do toho, že sotva mohla otvoriť ústa. Skončila v nemocnici, kde jej v auguste 2021 diagnostikovali akútnu myeloidnú leukémiu (APML). Georgina ako 15-ročná prišla o svojho otca Paula práve kvôli rakovine. „Nikdy som nečakala, že v 24 rokoch dostanem rakovinu. Bolo to strašné, najmä po tom, čo som ako 15-ročná prišla o otca. Naozaj som si myslela, že ma len bolí hrdlo,“ cituje ju portál The Sun.

S liečbou začala okamžite. „Najskôr mi povedali, že mám kmeň AML, ktorý nie je taký zriedkavý, takže ma pustili domov a s chemoterapiou som mala začať o týždeň. Na ceste domov mi však zavolali, že to ešte preskúmali a mám začať už v ten deň,“ vysvetlila. Len deň predtým sa dozvedela, že má rakovinu, takže všetko sa zomlelo veľmi rýchlo.

„Bolo to naozaj ťažké. Mala som z toho naozaj silné bolesti hlavy. Až do takej miery, že som musela ležať v úplne tmavej miestnosti s maskou na oči,“ dodala. Po ôsmich cyklov chemoterapie je však vďačná, že chorobu sa podarilo zachytiť skoro. „Nedávne výsledky ukazujú, že som takmer v úplnej molekulárnej remisii (pozn. red.: v kostnej dreni sa nenachádzajú takmer žiadne rakovinové bunky). Cítim sa pozitívnejšie, ale boli body, keď som si myslela, že zomriem. Mám veľké šťastie, že som s liečbou začala tak skoro,“ uzavrela.