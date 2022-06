Elon Musk opäť prekvapuje, v Tesle robí veľké zmeny: Unikol interný email

Americká automobilka Tesla zastavuje v celom svete nábor nových zamestnancov a desať percent tých súčasných bude musieť prepustiť.

To by znamenalo okolo 11.000 ľudí. V internom e-maile to podľa agentúry Reuters uviedol šéf automobilky Elon Musk. Dodal tiež, že ekonomiku podľa neho čakajú ťažké časy.

Musk v e-maile manažérom automobilky napísal, že má teraz z ekonomiky "super zlý pocit". Tesla sa zameriava na výrobu elektromobilov a výrazne sa angažuje napríklad aj v dobýjaní vesmíru. V súčasnosti zamestnáva okolo 110.000 ľudí. Šéf Tesly e-mail odoslal vo štvrtok. Automobilka sa na otázku agentúry Reuters k obsahu e-mailu zatiaľ nevyjadrila.

Musk tento týždeň požiadal zamestnancov, aby ukončili prácu z domova a vrátili sa do kancelárií. Ak sa to niektorým z nich nepáči a v práci sa neukážu, bude to podľa neho Tesla brať tak, že už tam nepracujú. Musk to tiež uviedol v internej komunikácii, ktorá prenikla na sociálne siete.

"Od každého v Tesle vyžadujeme, aby v kancelárii strávil minimálne 40 hodín týždenne," napísal Musk v e-maile v utorok večer. "Ak sa neukážete, budeme predpokladať, že ste rezignovali," dodal.