Nikdy nezverejňujte fotky z dovolenky v zahraničí! Môžu nastať vážne problémy

Keď budete nabudúce zverejňovať svoje fotky z dovolenky na sociálnych sieťach, možno by ste si mali dobre rozmyslieť, s kým ich budete zdieľať.

Odborníci varovali, že ľudia, ktorí uverejňujú zábery z dovolenky online, môžu prísť o tisíce eur. Mohlo by totiž dôjsť k neplatnosti vášho poistenia, ak sa vám počas dovolenky niekto vláme do domu. Dôvodom je, že ste informovali verejnosť o tom, že vo vašom dome sa nikto nenachádza. Keďže ste ukázali, že váš dom je prázdny, môže to byť použité proti vám.

Prieskum v roku 2019 zistil, že jeden z 12 Britov bol vykradnutý potom, čo sa chválil dovolenkou na sociálnych sieťach. Stalo sa tak, keď označili miesto dovolenky. Poukázali tým totiž, že sa práve nenachádzajú vo svojom domove. Finančná expertka Holly Bennett z NerdWallet upozornila, že by ste si zverejňovanie fotiek počas dovolenky mali poriadne premyslieť.

Ako spomína portál New York Post, aj keď je pre mnohých samozrejmé pochváliť sa svojou dovolenkou, je to akoby ste informovali potenciálnych zlodejov, že váš dom je momentálne prázdny. Čo je pre zlodeja samozrejme lákavá ponuka.

Ďalší odborníci sa tiež vyjadrili k riziku, ktoré pridávanie príspevkov počas dovolenky spôsobuje. Ruby Gonzalez, riaditeľka komunikácie NordVPN predtým pre Cosmopolitan povedala, že hoci je zábavné uverejňovať fotografie z dovolenky a dať všetkým vedieť, že si dávate koktejl na slnečnej pláži, vyšle to pre zlodejov jasný signál. Ten je, že váš dom je prázdny, a tým pádom sa stáva jasným terčom.

Taktiež na dovolenke nepoužívajte na tieto účely bezplatné Wi-Fi. Jej používanie na dovolenke vás vystavuje riziku napadnutia hackermi.