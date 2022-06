Darca spermií splodil 15 detí, ale... Ženám zatajil niečo mimoriadne vážne

Darca spermií z Facebooku splodil 15 detí, no matkám nikdy nepovedal, že má dedičné ochorenie, ktoré spôsobuje mentálne poruchy.

James MacDougall (37) daroval spermie ženám prostredníctvom súkromných darov inzerovaných na sociálnych sieťach. Učinil tak napriek tomu, že vedel, že má nevyliečiteľný syndróm Fragile X. Je to genetická porucha, ktorá vedie k nízkemu IQ a oneskoreniu vo vývoji.

Jamesova identita vyšla najavo v rodinnom súdnom spore v Derby vo Veľkej Británii po tom, čo požiadal o rodičovské práva a povinnosti pre štyri zo svojich detí. Pôvodne však podpísal dohodu, v ktorej uvádza, že nechce kontaktovať žiadne zo svojich detí. Matky detí boli proti tejto žiadosti.

Sudkyňa súdu Nathalie Lieven zverejnila Jamesovo meno, aby zabránila iným ženám využívať ho ako darcu spermií. Taktiež rozhodla, že by nemal mať rodičovské práva na svoje deti, pretože by im to mohlo spôsobiť ujmu.

Súd vypočul ženu identifikovanú ako SW (25), ktorá kontaktovala Jamesa po tom, čo videla jeho inzerát. Jej deti majú teraz 3 a 2 roky. 3-ročné dieťa SW nerozpráva a zvládať jeho správanie v dôsledku syndrómu Fragile X je naozaj výzva. Po pôrode SW kontaktovala Jamesa, ktorý ju podľa Daily Mirror často navštevoval. Druhý raz otehotnela, keď s Jamesom žili v spoločnej domácnosti počas lockdownu. V jednom dome spolu žili, dokým ho v júni 2020 nepožiadala, aby odišiel. SW tvrdila, že James mal často sexuálne poznámky a sprchoval sa s ich dieťaťom najmenej dvakrát. V júni 2020 ho zatkli, pretože ju napadol.

Na inom súde James vyhral prípad, ktorý mu umožnil mať pravidelný kontakt s chlapcom, ktorý sa narodil v júli 2018. Dieťa sa údajne vrátilo od Jamesa s modrinami a sudkyňa prípad odložila, kým sociálna služba nepodá oficiálnu správu.

James daroval spermie súkromne, pretože vedel, že so svojím zdravotným stavom by ho do kliniky nevzali, uviedol súd. Sudkyňa nedôverovala, že James vysvetlil matkám dôsledky syndrómu Fragile X. Sudkyňa zamietla žiadosti Jamesovho právnika, aby jeho meno ostalo anonymné. Zdôvodnila to tým, že znalosť jeho meno má značnú výhodu. Podľa jej slov to pomôže ženám, ktoré by uvažovali o ňom ako o potencionálnom darcovi. Tie si totiž jeho meno následne môžu vyhľadať na internete a dostanú sa k tomuto rozsudku. James MacDougall bol obvinený z využívania túžby žien mať deti bez toho, aby sa obával škodlivého dopadu, ktorý by jeho zdravotný stav mal na tieto deti.