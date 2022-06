Európska únia viac podporí krajiny a školy s deťmi z Ukrajiny: Takýto je plán

Európska komisia (EK) vo štvrtok zverejnila nariadenie, ktoré umožňuje interné prerozdelenie finančnej pomoci z úniových zdrojov v rámci školského programu Európskej únie na zabezpečenie starostlivosti o vysídlené ukrajinské deti zapísané do škôl v členských krajinách eurobloku.

Informuje o tom spravodajca TASR. V rámci školského programu EÚ sa podporuje distribúcia mlieka, ovocia a zeleniny miliónom detí od škôlok až po stredné školy v celej EÚ. Uplatňuje sa od roku 2017. Uvedený program zároveň navrhuje vzdelávacie programy o poľnohospodárstve a správnej výžive.

V rokoch 2020–21 ho v EÚ využilo približne 15 miliónov školákov. Celkový rozpočet Únie na túto schému predstavuje 220,8 milióna eur na školský rok, z toho až 130,6 milióna eur na ovocie a zeleninu a 90,1 milióna eur na mlieko.

Tento rozpočet je rozdelený na národné prídely stanovené eurokomisiou na základe požiadaviek členských štátov.

Slovensko v školskom roku 2020/21 dostalo na tento program 3,296 milióna eur, čo je suma, ktorá mala dosah na zaistenie mlieka, ovocia a zeleniny pre takmer 858.000 školopovinných detí v 6264 školách a škôlkach, od predškolského veku až po maturitné ročníky.

Štvrtkové nariadenie Európskej komisie vyzýva členské štáty, aby prehodnotili svoje žiadosti o pomoc zo zdrojov EÚ na nasledujúci školský rok, ktorý trvá od 1. augusta 2022 do 31. júla 2023, vo svetle bezprecedentnej situácie, ktorú spôsobila ruská agresia na Ukrajine. Nariadenie bolo prijaté v duchu solidarity a s cieľom zmierniť záťaž pre tých, ktorí sú ochotní konať a pomáhať vysídleným ukrajinským deťom.

Členské štáty majú k dispozícii dva týždne; do 15. júna môžu predložiť požadovanú dodatočnú sumu alebo sumy, ktoré zatiaľ v rámci tohto programu nevyužili.

Komisia následne do 15. júla 2022 rozhodne o nových pridelených finančných prostriedkoch na budúci školský rok, a to tak, že nevyužité sumy presmeruje do krajín, ktoré prijímajú najvyšší počet ukrajinských detí.