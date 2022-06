Veľká Británia podáva Ukrajine pomocnú ruku: Do krajiny pošlú raketové systémy

Spojené kráľovstvo pošle Ukrajine sofistikované raketové systémy stredného dosahu americkej výroby.

Britský minister obrany Ben Wallace uviedol, že Ukrajine poskytnú nešpecifikovaný počet raketometov M270, ktoré dokážu vyslať presne navádzané rakety až do vzdialenosti 80 kilometrov. Londýn svoj krok koordinoval s rozhodnutím Spojených štátov poslať Kyjivu raketomety HIMARS. Ukrajinskí vojaci absolvujú výcvik na používanie strojov v Spojenom kráľovstve.

Ukrajina vyzvala svojich západných spojencov, aby jej poskytli rakety s dlhším doletom, ktoré by jej pomohli čeliť ruským delostreleckým útokom vo východnom regióne Donbas - ohnisku ofenzívy Ruska. USA uviedli, že Ukrajina sľúbila, že tieto zbrane nevystrelí do Ruska. Moskva však obvinila Washington, že „prilieva olej do ohňa“ konfliktu.