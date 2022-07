Ženy majú čoraz častejšie zomierať na náhlu chorobu: Buďte opatrné, problémy má hlavne jedna skupina

Čelíme ďalšiemu problému? Údaje zo Škótska ukazujú nezvyčajný nárast počtu úmrtí spôsobených krvnými zrazeninami za posledných päť rokov. Na pozore by sa mala mať najmä jedna skupina.

Ako uvádza portál The Sun, krvné zrazeniny sa môžu vyskytnúť u ľudí v akomkoľvek veku a postihnúť tých, ktorí sú zdanlivo fit a zdraví. Posledné údaje však ukazujú, že práve ženy do 40 rokov čoraz častejšie zomierajú na náhlu smrtiacu chorobu. Téma sa v Škótsku otvorila po tom, ako na ňu upozornil Gordon Mcperson z mesta Renfrewshire, ktoré 23-ročná dcéra náhle zomrela na hlbokú žilovú trombózu.

V rokoch 2002 až 2006 došlo u žien mladších ako 40 rokov v Škótsku k 73 úmrtiam, pričom hlavnou príčinou bola krvná zrazenina. Za 5 rokov sa to zvýšilo na 81. Hoci sú čísla nízke, nesedia s celkovým trendom u žien všetkých vekových kategórií.

Pán Mcperson povedal, že bol „zmätený“ skokom v smrteľných krvných zrazeninách u mladších žien pred Covidom. „Čakali by ste, že to bude klesať, nerozumiem tomu. Je to veľké sklamanie. Ľudia musia byť informovaní, na čo si majú dávať pozor a ako znížiť riziká,“ povedal pre médiá zronený otec.