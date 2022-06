Musk má toho už dosť, unikli interné správy! Zamestnanci Tesly dostali na výber: Výpoveď alebo...

Zakladateľ a riaditeľ automobilky Tesla Elon Musk nariadil zamestnancom firmy, ktorí pracujú z domu, aby sa vrátili do kancelárií. Podľa BBC to vyplýva z firemných e-mailov, ktoré sa dostali na sociálne siete.

Musk napísal, že osobne skontroluje všetky žiadosti o výnimku. Práca v kancelárii na plný úväzok je to, čo spoločnosť od zamestnancov požaduje a osobná spolupráca bola pre úspech Tesly podľa neho zásadná.

Ak sa zamestnancom nepáči, že majú pracovať z kancelárie, "potom možno predstierajú, že pracujú niekde inde“, uviedol Musk na Twitteri, keď dostal otázku k tomuto nariadeniu. "Každý v Tesle musí stráviť minimálne 40 hodín týždenne v kancelárii," napísal v jednom z e-mailov: "Ak sa nedostavíte, budeme predpokladať, že ste odišli," dodal.

"Samozrejme, existujú firmy, ktoré to nevyžadujú, ale kedy naposledy prišli so skvelým novým produktom? Už je to nejaká doba," uviedol Musk v jednom z uniknutých e-mailov. "Tesla vytvorila a bude vytvárať a skutočne vyrábať tie najzaujímavejšie a najzmysluplnejšie produkty zo všetkých firiem na Zemi. A to sa nestane, keď sa nebudeme naozaj snažiť," dodal podnikateľ.

Podniky v mnohých priemyselných odvetviach sa stretávajú s tým, či aj naďalej povoľovať prácu na diaľku, ktorá sa masovo rozšírila za pandémie COVID-19. Niektoré sektory, ako je napríklad bankovníctvo, čoskoro signalizovali, že očakávajú návrat zamestnancov do kancelárie. Iné, často v technologickom priemysle, chcú umožniť prácu na diaľku na dobu neurčitú. Veľa firiem sa rozhodlo pre kombináciu práce na diaľku a v kancelárii.