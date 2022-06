Bábätko sa vďaka zriedkavej poruche stalo hviezdou internetu: Vyzerá, akoby sa stále usmievalo

Je hviezdou internetu ešte predtým, než stihla povedať svoje prvé slovo. Reč je o Ayle Summer Mucha - bábätku, ktoré sa narodilo so zvláštnym syndrómom.

Austrálsky pár Cristina Vercher (21) a Blaize Mucha (20) sa stali v decembri rodičmi. Po narodení svojej dcérky však zostali zaskočení. U novorodenca sa vyvinula bilaterálna makrostómia, čo je veľmi zriedkavý stav, pri ktorom sa kútiky úst v maternici nespájajú správne. Výsledkom je, že Ayla má stále na tvári úsmev. „Blaize a ja sme si neboli vedomí tohto stavu, ani som nikdy nestretla niekoho, kto by sa narodil s makrostómiou. Takže to bol obrovský šok,“ citujú mladú mamičku noviny New York Post.

Porovnávacia štúdia publikovaná v Cleft Palate-Craniofacial Journal v roku 2007 zaznamenala iba 14 takýchto prípadov. Aj keď je možné, že výskyt sa odvtedy mohol zvýšiť, stav je stále taký zriedkavý, že to bolo prvýkrát, čo ho miestny lekár videl. Navyše, ultrazvukové vyšetrenia nezachytili abnormálne veľké ústa. Cristina uviedla, že keď prvýkrát uvidela svoju dcéru, hneď bolo vidieť, že niečo nie je v poriadku. „Okamžite sme sa obávali,“ povedala s tým, že potrvalo niekoľko hodín, kým ich lekári o tomto dcérkinom stave informovali.

„Tá skúsenosť bola o to znepokojujúcejšia, že trvalo niekoľko hodín, kým nám lekár dal odpoveď. S tým prišli ďalšie ťažkosti, pretože nemocnica mala málo vedomostí alebo podpory pre takýto zriedkavý stav. Všetko, na čo som ako matka myslela, bolo to, kde som urobila chybu, najmä keď som bola počas celého tehotenstva taká pedantská,“ pokračovala Cristina. Rad lekárov ich uistil, že ako rodičia to nemali pod kontrolou a nie je to ich chyba.