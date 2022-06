Nemecko s Holandskom si otvárajú zadné dvierka: Takto si chcú zabezpečiť alternatívne dodávky plynu

Holandsko a Nemecko sa dohodli na spoločnom rozvoji a využívaní ložiska plynu v Severnom mori. Cieľom je zabezpečiť si alternatívne dodávky suroviny. Uviedla to v stredu holandská vláda, iba deň po tom, ako ruský plynárenský koncern Gazprom zastavil dodávky plynu do Holandska.

TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP. Produkcia plynu z ložiska, ktoré leží necelých 20 kilometrov od severného pobrežia obidvoch krajín, by sa mala začať do konca roka 2024, dodala holandská vláda. Ako informovala, "holandská strana dnes vydala príslušné povolenie" a "v Nemecku sa tento proces urýchlil".

Dala tým najavo, že aj Nemci pôvodný postoj po vypuknutí vojny na Ukrajine zmenili. Spolková krajina Dolné Sasko totiž minulý rok rozhodla, že povolenie na ťažbu plynu v Severnom mori neďaleko ostrovov Borkum a Schiermonnikoog nevydá.

Oznámenie holandskej vlády prišlo deň po tom, ako Gazprom oznámil, že zastavuje dodávky plynu do Holandska. Reagoval tak na rozhodnutie holandskej spoločnosti GasTerra nepristúpiť na nový ruský systém platieb za plyn, ktorý Rusku umožňuje dostávať platby v rubľoch.

Holandsko bolo dlhé roky významným vývozcom zemného plynu, v posledných rokoch sa však zmenilo na čistého dovozcu. Dôvodom je prudké zníženie produkcie v obrom ložisku Groningen na severe krajiny. Ťažba z tohto ložiska by sa mala v nasledujúcich rokoch ukončiť úplne pre časté zemetrasenia v tejto oblasti a vláda v poslednom období niekoľkokrát zopakovala, že prípadné opätovné zvýšenie produkcie plynu z ložiska Groningen by prichádzalo do úvahy iba ako posledná možnosť.