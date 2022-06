Vychytená ruská moderátorka vyslovila desivé slová: Tretia svetová vojna sa už začala!

Ruskí propagandisti tvrdili, že tretia svetová vojna sa už začala. Varovali tiež, že Veľká Británia a USA budú musieť za zasahovanie do vojny s Ukrajinou „zaplatiť vysokú cenu“.

Ako píše Daily Mail, moderátorka Olga Skabeyevová zo štátnej televízie Russia One vo svojom nedávnom vysielaní vyhlásila vojnu Spojenému kráľovstvu, USA, NATO a obhajovala vstup ruských vojsk za hranice Ukrajiny. „Možno je čas uznať, že ruská špeciálna operácia na Ukrajine sa skončila, v tom zmysle, že sa začala skutočná vojna: 3. svetová vojna. Sme nútení vykonať demilitarizáciu nielen Ukrajiny, ale celej aliancie NATO,“ povedala.

Jej poburujúce vyhlásenie vyšlo v 60-minútovom programe, ktorého sa zúčastňuje niekoľko ruských analytikov, komentátorov a politických expertov, aby diskutovali o „špeciálnej vojenskej operácii“ prezidenta Vladimira Putina. Vladimir Avatkov z Diplomatickej akadémie ruského Ministerstva zahraničných vecí následne predniesol vlastné varovanie západným spojencom poskytujúcim podporu Kyjevu. „Musíme si spomenúť na slová Vladimira Vladimiroviča Putina, ktorý povedal, že každý, kto sa pokúsi zasahovať do špeciálnej vojenskej operácie, zaplatí vysokú cenu,“ vyhlásil.

Ruský poslanec Oleg Matveychev zase vyriekol, že „súčasné hranice Poľska budú bezcenné“, ak by malo zasahovať do diania na Ukrajine. „Nehovorila by som len o Poľsku, ale aj o Veľkej Británii a Spojených štátoch... Všetci sú na rade!,“ doplnila ho Skabeyevová. Opakované výzvy moderátorky, aby sa Rusko zameralo na Západ, sa Avatkovovi však zdali príliš unáhlené. „Netreba sa ponáhľať, je tu poradovník... Všetko príde časom,“ pripomenul.

Táto výzva na vojnu s NATO je len poslednou zo série propagandistických vysielaní riadených Kremľom, ktorých cieľom je podnietiť vlastenectvo ruských občanov a obrátiť realitu proti Západu. Minulý týždeň sa jeden z Putinových hlavných propagandistov vyhrážal, že Moskva zastaví svoj vojenský tlak až vtedy, keď jej sily dosiahnu na Stonehenge. Televízny moderátor Vladimir Solovjov, známy aj ako „Putinov hlas“, sa už predtým vyhrážal, že Rusko použije hypersonické rakety Zirkón na zbombardovanie Británie späť do doby kamennej.