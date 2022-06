Čo sa s Putinom naozaj deje?! Ruský špión prehovoril o jeho diagnóze: Nezostane nažive viac ako...

Člen Putinovej supertajnej špionážnej jednotky FSB uviedol, že chorľavý Putin "má ťažkú ​​formu rýchlo postupujúcej rakoviny".

Podľa ruského špióna jeho diagnóza znamená, že Putin „nezostane nažive viac ako dva až tri roky“ a tento stav mu spôsobuje stratu zraku, povedal pre The Mirror. "Povedali nám, že trpí bolesťami hlavy a keď sa objaví v televízii, potrebuje papier, na ktorom je všetko napísané veľkými písmenami, aby si prečítal, čo povie. Sú také veľké, že jeden papier môže obsahovať len pár viet. Jeho zrak sa vážne zhoršuje. A jeho končatiny sa teraz tiež nekontrolovateľne trasú," prezradil člen FSB.

Ruského vodcu videli, ako sa zvíja a nekontrolovateľne hýbe, keď sa minulý týždeň v Soči stretol s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Putina zachytila ​​kamera, ako nemotorne sedí na stoličke, naklonený dopredu a neustále krúti nohami a šúcha si prsty.

Informácie o Putinovej diagnóze sa objavili v tajnej správe od ruského špióna pre dezertéra z FSB Borisa Karpichkova, ktorý teraz žije v Británii. Špión povedal Karpichkovovi, že Putin musí žmúriť na veľké písmená a desí personál nepredvídateľnými zmenami nálady. "Nebude nosiť okuliare, ktoré by mu pomohli, pretože by to bol prejav slabosti," dodáva správa.