Šialená sexuálna výchova: Toto ukazoval učiteľ svojim žiakom! Video obletelo svet

Internetový svet zaplavilo šialené video, na ktorom učiteľ z Mexika vysvetľuje svojim žiakom, ako správne nasadiť kondóm. Puknete od smiechu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako uvádza portál Daily Star, vynaliezavý učiteľ sexuálnej výchovy Antonio Guzman z Mexika svojim žiakom veľmi svojsky ukazoval, ako nasadiť kondóm. Na sociálnej sieti TikTok sa objavilo video, na ktorom učiteľ naťahuje látkový návlek v ľudskej veľkosti na jedného zo svojich študentov. Kondóm v životnej veľkosti!

Keď sa triedou ozýva smiech študentov, pán Guzman im vysvetľuje: „Viete, tvar penisu sa bude líšiť. Niektoré sa nakláňajú dozadu, iné sa predkláňajú a sú aj také, ktoré sa nakláňajú na jednu stranu. A to, čo teraz vidíte, je erekcia štvrtého stupňa!“ povedal učiteľ sexuálnej výchovy pred žiakmi.

Ak sa vám video nezobrazuje správne, kliknite TU.

Video zdieľal na TikToku študent Alberto Lopez Medina a ohlasy boli neuveriteľné. Pozrelo si ho viac ako 10 miliónov ľudí. „Toto je sexuálna výchova v Mexiku,“ napísal k videu. Učiteľ sa svojmu žiakovi za zdieľanie videa verejne poďakoval, na čo mu žiak odpovedal: „Ďakujem veľmi pekne za také dobré vysvetlenie, pravda je veľmi zábavná a zrozumiteľná“.

Učitelia v Mexiku používajú rôzne metódy, aby učili študentov o dôležitosti používania antikoncepcie pri prevencii nechceným tehotenstvám a pohlavne prenosným chorobám.

Komentáre pod veselým videom naznačujú, že väčšina ľudí túto metódu považovala za poučnú aj zábavnú. „Tieto deti na to nikdy nezabudnú, pretože to bola pre nich taká zábavná skúsenosť,“ napísal jeden a doplnil ho ďalší: „Je to smiešne, ale stavím sa, že im bolo všetko už predtým super jasné! Lepšie ako prednáška, kde je všetko veľmi vážne a formálne,“ povedal ďalší. Viacerí priznali, že učiteľ Antonio robí skvelú prácu a ďakujú mu za to.