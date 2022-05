Silný príhovor Čaputovej v ukrajinskom parlamente: Putinovi nejde o kúsok Donbasu či Krym

Video

Ukrajina patrí do Európskej únie. V utorok to pred poslancami ukrajinského parlamentu vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zdôraznila, že urobí všetko pre to, aby sa Ukrajina stala súčasťou EÚ. Okrem iného jej deklarovala pomoc s vývozom obilia a ďalších tovarov.