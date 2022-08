Sekundy hrôzy zachytené na videu: Vodič nezvládol šmyk, tým to ale neskončilo! Šialené manévre šoféra

Šofér osobného auta dostal pri šoférovaní menší šmyk. Chcel sa pri ňom vyhnúť nárazu s autom, ktoré šlo pred ním, tak auto rýchlo stočil doľava. Na kraji cesty šiel cyklista a keď sa mu snažil vyhnúť, stočil v rýchlosti doprava a narazil do menšieho nákladného auta. To skončilo v priekope a šofér v aute, ktoré celú nehodu spôsobilo, sa po zrážke s nákladiakom odrazilo a padlo na druhú stranu cesty do priekopy.