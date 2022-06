Egyptskí archeológovia sa pochválili objavom pri Káhire: Našli stovky múmií

Stovky starovekých artefaktov objavili archeológovia v Sakkáre, 20 km od Káhiry.

Je medzi nimi aj množstvo sarkofágov obsahujúcich múmie. Nálezy predstavili na mieste, odkiaľ ich prevezú do nového Veľkého egyptského múzea na okraji metropoly.

Artefakty sú staré približne 2 500 rokov. Je medzi nimi napríklad 250 sarkofágov zdobených maľbami. Vnútri obsahujú dobre zachované múmie starých Egypťanov. V jednom sarkofágu sa zachoval aj papyrus s hieroglyfickým textom. Podľa egyptských archeológov ide zrejme o verše z Knihy mŕtvych.

Našlo sa aj 150 bronzových sošiek dávnych božstiev. Podľa generálneho tajomníka Najvyššej egyptskej rady pre starožitnosti Mustafu Wazírího pochádzajú z obdobia približne 500 rokov pred naším letopočtom. V posledných rokoch objavili veľké nálezy zahraničné tímy archeológov, no tentoraz to bolo inak. „Som veľmi hrdý, že tento nález sa podaril Egypťanom a nie je to zďaleka posledný objav na tomto mieste,“ povedal Wazírí.

Sakkára

- Súčasť dávnej nekropola na okraji Káhiry.

- Rozmery oblasti: 8 x 1,5 km.

- V minulosti tu pochovávali členov egyptskej kráľovskej rodiny.

- Okolo roku 2600 pred naším letopočtom tu postavili prvú pyramídu na svete.