Oddaná kresťanka radí, ako zažiť najlepší sex v živote: Poviem vám, čo mi našepkal Boh!

Modelka OnlyFans známa pod menom Nita Marie (46) zarába mesačne vďaka svojmu telu šesťciferné sumy.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Ako uvádza LADbible, na sociálnej sieti Instagram ju sleduje takmer milión užívateľov a hoci je už zrelou ženou, svojej práce sa nemieni vzdať. Najnovšie šokovala Nita, ktorá je oddanou katolíčkou, informáciou, že Boh jej našepkal, aby pokračovala až do svojej 70-tky a stala sa GILFkou (babička, ktorú by som rád...).

„Chcem byť GILF a umožniť starším ženám, aby vyzerali a cítili sa dobre vo vlastnom tele. Tiež ich chcem povzbudiť, aby mali aktívny sexuálny život. Viem, že Boh nechce, aby som odišla do dôchodku,“ prezradila blondínka s bujnou fantáziou, s ktorej prácou je zmierený aj jej manžel. Ten dokonca podľa slov Nity nechce, aby jeho láska odišla do dôchodku, pretože má až príliš rád peniaze.

Influencerka, ktorá pochádza z Colorada, sa už v minulosti dostala do povedomia širšej verejnosti, keď zahlásila, že „Ježiš by miloval všetky ženy pracujúce v sexbiznise.“ Tvrdila tiež, že mala trojku s manželom a Duchom svätým a jej povolanie je presne to, čo od nej žiadal Boh v sne.