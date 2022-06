Cestujúci použil toaletu v lietadle vtedy, keď nemal: Nepredstaviteľné, čo to spôsobilo

Pasažier leteckej spoločnosti Ryanair spôsobil viac ako štvorhodinové meškanie len kvôli tomu, že „použil toaletu vtedy, keď nemal“.

Let FR3104 mal letieť z Dublinu do Amsterdamu v piatok 20. mája 2022 s odletom o 15:30, informuje britský bulvárny portál The Sun. Napriek tomu, že let trvá len niečo vyše hodiny, lietadlo kvôli incidentu na toalete nemohlo vzlietnuť celé hodiny. Jeden z cestujúcich prezradil miestnym médiám, že keď boli v lietadle, povedali im, že to spôsobilo prasknuté potrubie. Pritom za to môže jeden z cestujúcich, ktorý spláchol toaletu v momente, keď nemal. „Jeden z členov posádky nás informoval, že prasklo potrubie. Po oprave sa to však stalo opäť. Kapitán lietadla tak musel lietadlo zastaviť už v momente, keď sa dávalo do pohybu,“ cituje britský portál jedného z cestujúcich. Po chvíli už museli z lietadla všetci vystúpiť kvôli nefungujúcim toaletám.

Následne im nezostávalo nič iné, než „nasadnúť“ na druhé lietadlo, ktoré malo odchádzať o 18:20. Aj to sa však o hodinu oneskorilo. Niektorí z cestujúcich ostali z celej situácie zmätení, iní si zas zabudli svoju batožinu. Lietadlo nakoniec vzlietlo o 20:35. Hovorca Ryanairu potvrdil, že let bol oneskorený pre „problém s toaletami v lietadle“. Zároveň sa ospravedlnil za vzniknuté nepríjemnosti, pričom spresnil, že let odštartoval o štyri hodiny a päť minút neskôr, než sa pôvodne plánovalo.