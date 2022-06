Frajer ju nechal, pretože sa chcel sústrediť na kariéru: Nebudete veriť, ako sa rozhodla pomstiť

Ruska Polina Niolyová (25) našla nezvyčajný spôsob ako sa dostať k svojmu ex po tom, čo sa s ňou rozišiel, pretože sa chcel zamerať na svoju kariéru – zbalila šéfa svojho bývalého.

Mladá Ruska na sociálnej sieti prezradila, že šla na rande so šéfom svojho bývalého partnera s cieľom pomstiť sa mu, píše americký bulvárny portál New York Post. Vo videu, ktoré si v čase písania článku používatelia prehrali viac ako 1,2 milióna ráz hovorí: „Rozišiel sa s vami, pretože sa chcel sústrediť na svoju kariéru a vy teraz idete na rande so šéfom firmy, v ktorej pracuje.“ Polina jedným dychom dodáva, že pomsta sa má podávať studená. Vo videu je pritom vidno, že na schôdzku sa precízne namaľovala, obliekla si obtiahnuté čierne šaty a topánky na vysokom opätku. Portál dodáva, že blondínka neprezradila meno ani svojho ex, ani spoločnosti, v ktorej pracuje.

Ak vám video nejde prehrať, kliknite tu .

Polina na sociálnej sieti vyvolala búrlivú diskusiu, pričom mnohí tvrdili, že jej expartner má plné právo sústrediť sa na svoju prácu. Našli sa však aj takí, ktorí rozhodnutie mladej Rusky obhajovali. Ona sa však rozhodla zareagovať na ľudí, ktorí jej v komentároch vyčítali to, že jej ide o peniaze: „Som milionárka, zamestnávam vyše 100 ľudí. Mám chodiť s niekým menej úspešným ako ja? Nie!“

Americký portál informuje, že v skutočnosti nie je jasné, či je Polina naozaj taká úspešná. Blondínka pritom o sebe hovorí ako o filmovej producentke. Pri jej mene však IMDb ukazuje iba dva filmy, tie však ešte neboli zverejnené. Mladá Ruska tiež tvrdí, že je herečka, hoci si mala zahrať iba vo filme Mickeyho Rourkea „WarHunt“ z roku 2022. New York Post však dodáva, že Polina môže zarábať vďaka sociálnym médiám, na ktorých radí, ako sa stať hviezdou na internete. Na webovej stránke poskytuje kurzy „ako propagovať a speňažiť svoje sociálne siete“. Tie stoja vyše 2 500 eur.

Aktuálne má Polina žiť v americkom New Yorku a sústreďovať sa na prisťahovalcov v Spojených štátoch, pričom sama sa tak prezentuje. Ruska má pritom na sociálnej sieti Instagram takmer 1,5 milióna sledovateľov a 265-tisíc na TikToku. Na internete sa často chváli svojím životom, navštevovaním módnych podujatí a nakupovaním značkového oblečenia.