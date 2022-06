Zamestnancom tejto ženy by nechcel byť nikto: Bizarný zoznam pravidiel, tak toto je vrchol!

Pod takouto šéfkou by nechcel pracovať asi nikto! Žena totiž svojim zamestnancom stanovila sériu podivných požiadaviek, po ktorých prečítaní zostali ľudia v šoku.

Ako uvádza LADbible, bizarný zoznam, o ktorom sa predpokladá, že je určený pre gazdinú alebo slúžku, bol prostredníctvom videa uverejnený na sociálnej sieti Instagram. Podľa striktných pravidiel nesmú zamestnanci „opustiť dom bez povolenia“ a musia dodržiavať stanovené časy spánku. Okrem pravidiel však video zobrazuje aj zoznam „úloh“, ktoré musí zamestnanec vykonávať a ktoré si môže po dokončení odškrtnúť.

Klip bol uverejnený s popisom: "Trvalo mi 45 minút, kým som napísala všetky tieto pravidlá a predpisy a pomocný zoznam úloh. Môžem zahrnúť aj hovor, keď máte voľno?" Kamera sa potom posunie na malú bielu tabuľu, kde sa nachádza celý zoznam pravidiel, ktoré zahŕňa:

Zákaz používania telefónu počas pracovnej doby, pokiaľ vám nezavoláme



Bez povolenia nevychádzajte z domu



Nehovorte s cudzími ľuďmi



Telefón používajte iba vtedy, keď deti spia. *1 hodina používania*



Nezamykajte si izbu



Neplytvajte elektrinou ani vodou

Na bielej tabuli sa tiež uvádza, že zamestnanec musí ísť spať najneskôr o 21:30/22:00 a do 7:00. Bez povolenia tiež nesmie používať klimatizáciu. Po zobrazení zoznamu pravidiel kamera rýchlo prejde na zoznam úloh a vyhradený kalendár, ktorý má vyplniť zamestnanec.

Na video s bizarnými pravidlami a zoznamom úloh reagovalo v komentároch množstvo ľudí. V drvivej väčšine prevládal rovnaký názor, a to jasné odsúdenie. "To je také smutné a nechutné," napísala jedna osoba a ďalšia sa pridala: "Vyzerá to skôr ako zákon a nie pravidlá a predpisy." Tretia osoba uviedla, čo by robila ona v danej situácii. "Keby som bol pomocníkom, jednoducho by som zmazal tabuľu a skončil."