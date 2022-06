Chrápete alebo sa často budíte? Nepodceňujte to, možno trpíte nepríjemnou chorobou

Niekto spánkovým apnoe môže trpieť celý život a ani o tom nevie. Existujú však príznaky, pri ktorých by sme mali spozornieť.

Keď sa prvýkrát zobudíte a nemôžete sa nadýchnuť či pohnúť, je to určite desivé. Práve strach zohráva v tomto prípade kľúčovú úlohu – táto emócia umožní človeku získať znova kontrolu nad svojím telom a začať dýchať, píše britský portál Daily Star. Panika je prirodzená, pokiaľ prestanete v noci dýchať. Práve ona má upozorniť mozog na to, čo sa deje. Telo prebudí, aby sa s problémom vysporiadalo. Občas to, kým telo dostane správu o tom, čo sa deje, môže trvať aj niekoľko sekúnd. Z tohto dôvodu môže človek ostať ležať paralyzovaný do momentu, kým nezíska fyzickú silu na prevrátenie sa alebo na sadnutie si.

Túto situáciu podľa britského portálu ľudia trpiaci spánkovým apnoe dôverne poznajú. Ide pritom o poruchu, pri ktorej ľudia prestanú dýchať počas spánku. Daily Star vysvetľuje, že problém nastáva, keď sa horné dýchacie cesty zablokujú v dôsledku uvoľnenia svalov hrdla, čím sa zabráni pravidelnému prúdeniu vzduchu do tela. Ľudia s touto poruchou si po čase údajne dokážu nájsť spôsob, ako to istým spôsobom kontrolovať. Portál však upozorňuje, že ľuďom, ktorí tento problém poznajú, môže trvať „zobudenie sa“ dlhšie. Vysvetľujú, že práve panická reakcia môže prísť kvôli predošlým skúsenostiam neskôr. A práve tieto chvíle sú dôležité, keďže človek v ten moment nedýcha.

Tieto fázy zvyčajne trvajú 10 až 20 sekúnd, pričom sa podľa Daily Star môžu opakovať v priebehu niekoľkých minút. V niektorých prípadoch sa dýchanie môže zastaviť len na krátky okamih, niekedy si to človek ani nestihne všimnúť. Niekedy sa to však môže stať aj 100-krát za hodinu, čo už vážne ovplyvňuje príjem kyslíka. Z tohto dôvodu ľudia trpiaci spánkovým apnoe ani nemusia vedieť, že takýto problém majú.