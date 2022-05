Otec beštiálneho strelca zo školy v Texase prvýkrát prehovoril: Z jeho slov vás priam zamrazí

Musí sa zmieriť s tým, že vychoval masového vraha.

Streľba v základnej škole v Texase nepoznačila len pozostalých obetí, ale aj rodinu samotného strelca Salvadora Ramosa († 18). Mladíkov otec sa teraz prvýkrát postavil pred pobúrenú verejnosť.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Keby mohol vrátiť čas, zrejme by to hneď urobil. To však nie je možné, a tak zronenému otcovi zostávajú len oči pre plač. Salvador Ramos st. (42) sa teraz hlboko ospravedlňuje za synovo konanie. „Nikdy by som nečakal, že môj syn spraví niečo také,“ prihovoril sa k médiám Salvador starší. Je však presvedčený, že syn mal radšej siahnuť na život jemu ako devätnástim nevinným deťom a dvom učiteľkám v základnej škole v meste Uvalde.

„Mal zabiť radšej mňa, ako urobiť niečo také niekomu inému,“ pripustil otec. Priznal tiež, že komunikácia medzi ním a jeho synom posledný mesiac viazla. Dôvodom mala byť otcova práca, pre ktorú bol často mimo mesta Uvalde. Zároveň však dodal, že tínedžer bol dobrý človek, ktorý si prešiel šikanou. „Bol tichou osobou, uzavretou do seba. Nikoho neobťažoval. Ľudia vždy jeho obťažovali,“ dodal Ramos starší.

Údajne sa mladíkovi na strednej škole posmievali kvôli oblečeniu, a tak sa napokon do školy viac nevrátil. Až do osudného dňa, keď v základnej škole spustil streľbu. Ešte predtým však postrelil do tváre svoju vlastnú babičku Celiu (66), ktorá bojuje o život v nemocnici v San Antoniu. Po krvavom masakri za ňou prišla jej vnučka a staršia sestra Salvadora Marisabella Ramos (21). Veľkým prekvapením je jej povolanie, pretože Marisabella slúži pre americké námorníctvo.