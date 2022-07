Nabúchanec to nemá v hlave v poriadku: Šialené, čo urobil žene, ktorá venčila psíka! Z toho vám stúpne tlak

Žena prechádzala po ceste so psom na vodítku, keď k nej prišli ďalší traja. Rýchlo potiahla svojho psa, aby sa nezačali biť, keď v tom k nej pristúpil majiteľ troch psov a surovo do nej sotil. Žena spadla na zem no rýchlo sa zodvihla a bez akéhokoľvek ďalšieho riešenia odišla z miesta činu.