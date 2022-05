Zelenskyj po prvý raz od začiatku ruskej invázie navštívil toto miesto: Vrátime tu život!

"Chcem sa vám poďakovať za vašu službu. Riskujete vlastné životy pre nás všetkých a pre našu krajinu," povedal Zelenskyj vojakom, ktorým odovzdal štátne vyznamenania a dary.

Kancelária ukrajinského prezidenta zverejnila na platforme Telegram video, ktoré zachytáva Zelenského v nepriestrelnej veste a takisto ukazuje zábery zničených budov v Charkove a jeho okolí.

Volodymyr Zelenskyy visited #Kharkiv and Kharkiv region today



Explosions were heard in the city in the morning. According to subscribers, there have also been at least three explosions recently. pic.twitter.com/mxr6g7cyMn