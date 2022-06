Čo robil obrovský kontajner na ceste, je jedna vec: Ale čo stvárali títo dvaja vodiči, fakt nepochopíte! To ho nevideli?

Pri okraji cesty bol postavený veľkokapacitný kontajner. Dostatočne veľký na to, aby si ho každý všimol. No nebolo to tak. Najprv do kontajneru narazil jeden šofér, ktorý následne auto odparkoval neďaleko kontajneru na okraji cesty. Následne však išiel druhý vodič, ktorý si zrejme tiež neskoro kontajner všimol a narazil doňho.