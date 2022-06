Ženy na motorke zrazil kamión: Jedna skončila pod jeho kolesami! Zo záberov mrazí

Dve ženy na motorke sa snažili prejsť do druhého pruhu. Popri nich však prechádzal kamión, ktorého vodič si ich nevšimol a do motorky vrazil. Jedna zo žien vyviazla, no druhá skončila priamo pod autom. Na pomoc im prišli všetci, ktorí nehodu videli. Z pod kolies auta ženu nakoniec vytiahli. Iba zázrakom prežila.