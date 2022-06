Letela neuveriteľných 14 hodín, aby prekvapila svojho partnera: To naozaj takto reagoval?!

Predstavte si, že cestujete viac ako 8000 kilometrov, aby ste prekvapili svoju polovičku a v momente, keď vás zbadá, neprejaví ani kúsok nadšenia.

Presne to sa stalo jednej mladej žene, ktorá sa pokúsila prekvapiť svojho priateľa. Žena menom Lauryn Mapusua sa podelila o to, ako cestovala zo Spojených štátov do Švédska vo videu, ktoré má viac ako 1 milión zhliadnutí.

Video ukazuje, ako Lauryn cestovala 14 hodín lietadlom, aby prekvapila svojho priateľa vo Švédsku. Keď konečne dorazila za svojim priateľom ostala v šoku. Ten sa ani neobťažoval vstať z pohovky. V titulku videa Lauryn napísala, že jej priateľ bol istotne len zmätený a prekvapený.

Medzitým sa v komentároch ľuďom zjavne nepáčila reakcia jej priateľa. Jeden používateľ napísal, že ten chlap nestojí za všetku tú vynaloženú námahu. Ďalší priznal, že nevie či sa jedná o vtip alebo to bola jeho skutočná reakcia. K tomu dodal, že ak je toto reálne hneď by si rezervoval letenky späť domov. Jeden dokonca zavtipkoval, že jej priateľ naozaj vyzerá šokovanom, no nie v dobrom slova zmysle.

V komentároch pod videom Lauryn vysvetlila, prečo jej priateľ nebol taký prekvapený. O jej príchode vraj vedel, no nevedel presný dátum. Očakával, že Lauryn príde až koncom mesiaca.