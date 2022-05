Kaderníčku napadol pes jej klientky: Odhryzol jej nos až na kosť! Jej tvár ostane navždy poznačená

Kaderníčka Ashley Unger sa hrala s pitbullom v dome svojej zákazníčky. Nevinná hra sa však skončila hororom.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

„Bolo to prvýkrát, čo som tohto psa stretla, ale som psíčkar, takže som sa s ním začala hrať.Som veľmi vďačná, že ma nepohrýzol, keď som ležala, pretože by to dopadlo oveľa horšie,“ cituje Ashley britský Daily Mirror.

Keď sa chystala odísť prednými dverami, pes začal utekať z kuchyne. Ashley sa prikrčila, aby mu zabránila ísť von. „Nedotkla som sa ho, bol odo mňa asi pol metra a počula som najhnusnejšie vrčanie za celý svoj život. Ďalšia vec, ktorú si pamätám, je, že mi visí nos a snažím sa držať si tvár pokope. Bola to najhoršia bolesť, akú som kedy zažila,“ pokračovala v opise.

Kričala tak hlasno, že jej klientka na to nikdy nezabudne. „Kričala som, akoby na tom závisel môj život, pes zo mňa zliezol a ocitol sa v rohu na druhej strane izby. Klientka mi hovorila, aby som sa nepozerala. Samozrejme som to urobila, veď mi bolo vidieť kosť,“ vysvetlila. Ashley zostali jazvy na celý život a posttraumatická stresová porucha. „Niekedy sa mi ten výjav vracia,“ dodala. Zmrzačenú kaderníčku okamžite previezli do nemocnice. Lekári robili, čo mohli, no jej tvár zostala poznačená veľkou jazvou. Akoby to nestačilo, Ashley má oddelenú priehradku s chrupavkou a nemôže dýchať nosom.