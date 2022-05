Je rozhodnuté: Európska krajina potvrdila plán prijať euro v roku 2024

Bulharsko potvrdilo plán prijať euro v roku 2024. Bulharská vláda v piatok schválila plán, podľa ktorého by mala vstúpiť do eurozóny od 1. januára 2024. A to aj napriek obavám v rámci vládnej koalície týkajúcej sa chýbajúcej detailnej analýzy následkov tohto kroku.

Politická neistota a troje volieb v minulom roku spôsobili oneskorenia plánu načrtnutého po tom, čo Bulharsko spoločne s Chorvátskom v lete 2020 začlenilo svoju menu do mechanizmu výmenných kurzov ERM II, teda takzvanej "čakárne" na euro. Meny v ERM II sa môžu pohybovať len v stanovenom fluktuačnom pásme, konkrétne 15 % oboma smermi okolo centrálnej parity voči euru. "Bulharsko už de facto prijalo euro prostredníctvom mechanizmu výmenných kurzov. Z dôvodu viazanosti meny, napríklad, ak by sme chceli zvýšiť úrokové sadzby, nemôžeme," uviedol pred novinármi bulharský minister financií Assen Vassilev. "Tento plán dáva bankám a ďalším finančným inštitúciám jasnú časovú osnovu, ako prijmeme euro. Je to len prvý technický krok."