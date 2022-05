Záhadná smrť ďalšieho ruského ministra! Šepkalo sa, že bude prezidentov nástupca

Putin do čela moskovského ministerstva pre mimoriadne situácie a odstraňovanie následkov prírodných katastrof menoval bývalého bodyguarda, 49-ročného Alexandra Kurenkova. Informovala o tom agentúra TASS. Kurenkov, podobne ako mnohí zástupcovia Kremľa, je veteránom ruského štátneho bezpečnostného aparátu, píšu noviny New York Post „Putin ho dobre pozná,“ povedal prezidentov hovorca Dmitrij Peskov.

Predchádzajúci šéf ministerstva Jevgenij Ziničev zomrel za zvláštnych okolností, údajne po tom, čo sa v septembri potápal k vodopádu pri pokuse zachrániť život ruského filmára Alexandra Melnika. Britský denník Daily Mail v stredu informoval, že Putin bol na minuloročnom Ziničevovom pohrebe viditeľne rozrušený a naznačil špekulácie, že o ministrovi sa uvažovalo ako o Putinovom nástupcovi.

Putin pays last respects to late emergencies minister - Yevgeny Zinichev will be buried in St. Petersburg, where he was born! https://t.co/OYr9L5fHsm via @DailyWorld24 pic.twitter.com/OLfm0ARVjB